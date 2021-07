Inter Inzaghi | oggi il giorno della presentazione del nuovo tecnico

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Simoneall’laufficiale. Andiamo a vedere i passaggi più intrigantisua conferenza stampa e anche le parole di Beppe Marotta., le parole sulla nuova esperienza all’“Ho grandissimo entusiasmo e motivazioni, so che si prospetta un lavoro importante, ma è una bellissima sfida che mi ha convinto subito. I dirigenti mi hanno dimostrato grande motivazioni nel volermi. So che i tifosi ci staranno vicini”, le parole su Hakimi “Di Hakimi sapevo, ...

Advertising

Inter : Live da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO Sport Giuse… - TuttoMercatoWeb : Inter, Keita Balde il primo nome indicato da Inzaghi. Potrebbe sostituire Sanchez o Lautaro - FBiasin : 'I giocatori più importanti? Mi è stato detto che resteranno all'#Inter. Abbiamo un grandissimo parco giocatori e d… - internewsit : Ferri: «Inter, Inzaghi no scelta di ripiego. Incedibile? Marotta» - - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: Come si migliora l'Inter? Inzaghi: 'Sapevo dell'addio di Hakimi. Club ha promesso competitività' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

Sono le prime parole di Simoneda tecnico dell', durante la conferenza stampa di presentazione. "La società mi ha promesso che la squadra rimarrà competitiva, sapevo che avremmo ceduto ...In questo anno e mezzo ha avuto problemi fisici ma quando sarà al top fisicamente sarà una grande risorsa per l''.ha detto di essere all'per dare continuità a un lavoro di due ...Però, doveva succedere. In una lunga conferenza stampa, il nuovo tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si è presentato ai tifosi, lasciando trasparire grande gioia e convinzione: "C’è grandissimo ...Sulla sua ex squadra ha invece dichiarato: "Alla Lazio sono stati ventidue anni intensi e importanti, ho ringraziato tutti, e ho ringraziato Lotito, che ha grandi idee. Secondo me era giunto il moment ...