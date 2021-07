Inghilterra | Maguire | «Perdere ai Mondiali ci ha fatto male C’è ancora molto da fare»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Harry, difensore dell’, ha parlato prima della semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca Harry, difensore dell’, ha parlato prima della semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca. Le sue dichiarazioni ai microfoni della BBC Sport. «in semifinale aiha, penso che ora siamo messi meglio di come eravamo allora. Abbiamo imparato da quell’esperienza, abbiamo avuto molte grandi partite in cui siamo migliorati e abbiamo trascorsotempo insieme, in allenamento, ...