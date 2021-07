Inghilterra in finale con l’Italia, decide Kane (Di mercoledì 7 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) (ITALPRESS) – L’avversaria dell’Italia in finale di Euro 2020 sarà l’Inghilterra. La Nazionale di Southgate batte 2-1 ai supplementari la Danimarca e si regala una finale internazionale che mancava da 55 anni. Cioè dal successo mondiale del 1966, proprio a Wembley che sarà teatro dell’ultimo atto con gli azzurri e che è stato teatro della storica rete di Harry Kane dopo 104? di paura e sofferenza. L’attaccante del Tottenham firma il suo quarto gol nel torneo e si prepara a sfidare Donnarumma in una cornice mitica, che oggi ha saputo offrire spettacolo sul campo e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) LONDRA () (ITALPRESS) – L’avversaria delindi Euro 2020 sarà l’. La Nazionale di Southgate batte 2-1 ai supplementari la Danimarca e si regala unainternazionale che mancava da 55 anni. Cioè dal successo mondiale del 1966, proprio a Wembley che sarà teatro dell’ultimo atto con gli azzurri e che è stato teatro della storica rete di Harrydopo 104? di paura e sofferenza. L’attaccante del Tottenham firma il suo quarto gol nel torneo e si prepara a sfidare Donnarumma in una cornice mitica, che oggi ha saputo offrire spettacolo sul campo e ...

