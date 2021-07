Infermieri vaccinati (con doppia dose) risultano positivi al Coronavirus: a Gela in quattro accusano lievi sintomi influenzali, i sindacati chiedono screening (Di mercoledì 7 luglio 2021) Foto Ansa La campagna vaccinale è iniziata nell’ospedale il 31 dicembre scorso, mentre i richiami sono stati effettuati il 23 gennaio quattro Infermieri in servizio presso l’ospedale di Gela, in provincia di Caltanissetta, sono risultati positivi al Covid-19 nonostante avessero nei mesi scorsi già avuto somministrata la seconda dose di vaccino. I quattro dipendenti della struttura hanno lievi sintomi influenzali ed ora i sindacati Nursind e Uil Fpl chiedono di avviare uno screening ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Foto Ansa La campagna vaccinale è iniziata nell’ospedale il 31 dicembre scorso, mentre i richiami sono stati effettuati il 23 gennaioin servizio presso l’ospedale di, in provincia di Caltanissetta, sono risultatial Covid-19 nonostante avessero nei mesi scorsi già avuto somministrata la secondadi vaccino. Idipendenti della struttura hannoed ora iNursind e Uil Fpldi avviare uno...

Advertising

SkyTG24 : Covid Gela, quattro infermieri positivi: sono vaccinati - franco67238399 : Covid, positivi 4 infermieri a Gela: erano tutti vaccinati con doppia dose - RKerobi : RT @valy_s: #COVID19 Ordine medici Anelli, Pres. Fnomceo “la VACCINAZIONE è REQUISITO PER LAVORARE” “Un medico non vaccinato non può eserc… - skywalker_iv : RT @GuidoDeMartini: ?? #NoObbligoVaccinale ??MA l’obbligo vaccinale non serviva per evitare il contagio da parte dei sanitari verso i pazie… - filo_78 : RT @valy_s: #COVID19 Ordine medici Anelli, Pres. Fnomceo “la VACCINAZIONE è REQUISITO PER LAVORARE” “Un medico non vaccinato non può eserc… -