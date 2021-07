Indagine Kaspersky | Black Widow | l’attesissimo film della Marvel sfruttato dai cybercriminali per attività di scamming

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano, 7 luglio 2021- Il tanto atteso, la cui uscita al cinema è stata rimandata a causapandemia, arriverà finalmente nelle sale di tutto il mondo. A causa di tutte le restrizioni dovute al coronavirus, gli organizzatori hanno deciso di trasmettere la prima delcontemporaneamente nei cinema e sui servizi di streaming. La decisione di rendere disponibile la prima anche online, però, ha destato non solo l’interesse e degli appassionati di cinema, ma anche degli scammer. Per capire a fondo come i criminali informatici cerchino di monetizzare gli interessi degli spettatori, gli esperti di ...