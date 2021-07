Incidente durante la festa per l’Italia a Ponte Milvio: lascia l’auto senza freno a mano, travolto ragazzo in motorino (Di mercoledì 7 luglio 2021) Doveva essere un momento di festa invece si è trasformato in incubo. Ieri notte, durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia una persona alla guida di un auto, ferma nel traffico creato dalla vittoria della partita, ha lasciato la propria vettura senza freno a mano. La macchina andando avanti ha colpito un ragazzo alla guida di un motorino che è rimasto incastrato fra l’auto ed il motorino, non riuscendo più a liberarsi. Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco che hanno tirato fuori dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Doveva essere un momento diinvece si è trasformato in incubo. Ieri notte,i festeggiamenti per la vittoria deluna persona alla guida di un auto, ferma nel traffico creato dalla vittoria della partita, hato la propria vettura. La macchina andando avanti ha colpito unalla guida di unche è rimasto incastrato fraed il, non riuscendo più a liberarsi. Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco che hanno tirato fuori dalle ...

