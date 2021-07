Incentivi auto, in arrivo altri 300 milioni per l’acquisto di veicoli a zero o ridotte emissioni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuovi Incentivi in arrivo per l’acquisto di veicoli a zero o ridotte emissioni. Nel primo pacchetto di emendamenti riformulati al decreto Sostegni bis, che andranno al voto in commissione Bilancio alla Camera questa settimana, compare il rifinanziamento da 300 milioni del fondo esistente. Di questi, almeno 250 saranno indirizzati a incentivare l’acquisto di veicoli euro 6 fino al 31 dicembre 2021. I restanti 50 milioni andranno invece a sostenere il mercato delle auto elettriche, che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuoviinperdi. Nel primo pacchetto di emendamenti riformulati al decreto Sostegni bis, che andranno al voto in commissione Bilancio alla Camera questa settimana, compare il rifinanziamento da 300del fondo esistente. Di questi, almeno 250 saranno indirizzati a incentivaredieuro 6 fino al 31 dicembre 2021. I restanti 50andranno invece a sostenere il mercato delleelettriche, che ...

