In treno nella Svizzera green con Michelle Hunziker

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dal sud della Svizzera al suo cuore storico, da Lugano e dalla bellezza del suo lago a Bellinzona per poi attraversare il tunnel del passo del Gottardo fino a Flüelen, sul lago di Quattro Cantoni e da qui raggiungere Lucerna, elegante e sognante. Questo è un viaggio alla scoperta della Svizzera più bella (le foto nella gallery sopra), da fare in quanti giorni si vuole, ma sempre in treno, sul super tecnologico e panoramico «Gotthard Panorama Express», e in battello con escursioni sulle montagne più belle (per chi vuole) per guardare il mondo dall'alto. Un viaggio «green», senza auto a bassissima emissione di Co2, e lo stesso viaggio per il quale partirà Michelle Hunziker, ambasciatrice d'eccezione – dopo Roger Federer – di Svizzera Turismo.