In Sicilia presentate 4 mila domande accesso a bonus Covid aree urbane

PALERMO (ITALPRESS) – Sono quattro mila le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi delle aree urbane di Palermo e Bagheria, Messina, Enna e Caltanissetta, Ragusa, Modica e Agrigento che hanno già presentato l'istanza online per accedere al bonus Sicilia – aree urbane, il contributo a fondo perduto con cui la Regione Siciliana sostiene il

