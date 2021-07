“In finale tiferò azzurri”, la lezione di sportività di Luis Enrique | VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nella notte di Wembley l’Italia ha ricevuto i complimenti anche da Luis Enrique, il tecnico spagnolo nel post gara della semifinale ha dato una lezione di sportività al mondo del calcio: complimenti alla sua squadra e agli avversari. “Chi ha visto la partita non poteva volere di meglio stasera”, ha commentato il commissario tecnico della Spagna. Quella di ieri sera è stata sicuramente la sfida tra i due allenatori più incisivi della competizione, Lucho e Roberto Mancini hanno inciso sui loro gruppi valorizzando le squadre e portandole oltre le loro aspettative. Luis ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nella notte di Wembley l’Italia ha ricevuto i complimenti anche da, il tecnico spagnolo nel post gara della semiha dato unadial mondo del calcio: complimenti alla sua squadra e agli avversari. “Chi ha visto la partita non poteva volere di meglio stasera”, ha commentato il commissario tecnico della Spagna. Quella di ieri sera è stata sicuramente la sfida tra i due allenatori più incisivi della competizione, Lucho e Roberto Mancini hanno inciso sui loro gruppi valorizzando le squadre e portandole oltre le loro aspettative....

Advertising

Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - LiaCapizzi : 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato… - RaiSport : ?? #LuisEnrique: 'Tiferò #Italia in #finale' Il tecnico della #Spagna: 'Nessun rimpianto, credo sia stata la partit… - norabbeauty : “Italia, in finale tiferò per voi” Questo è come dovrebbe essere il calcio #LuisEnrique #EURO2020 - alexpinnisi : RT @Mamo_lita: Luis Enrique, dice che tiferà Italia in finale. Io, tiferò sempre per lui, soprattutto fuori dal campo. -

Ultime Notizie dalla rete : finale tiferò Italia - Spagna, Luis Enrique dopo la sconfitta: "Complimenti agli Azzurri, in finale tiferò per voi" ... la correttezza e la forza immensa di un signore vero Italia - Spagna e la classe immensa di Luis Enrique , che dopo la sconfitta rivela: 'Complimenti agli Azzurri, in finale tiferò per voi '. La ...

Euro2020, Italia - Spagna dagli occhi spagnoli: 'L'importante è che dei latini siano in finale, ora tiferemo azzurri' ... ma visto che questo è un bar spagnolo e ci sono più italiani ho deciso che alla fine tiferò Spagna'...lo stesso - aggiunge un tifoso di Bilbao - perché alla fine dei latini sono arrivati in finale ed è ...

... la correttezza e la forza immensa di un signore vero Italia - Spagna e la classe immensa di Luis Enrique , che dopo la sconfitta rivela: 'Complimenti agli Azzurri, inper voi '. La ...... ma visto che questo è un bar spagnolo e ci sono più italiani ho deciso che alla fineSpagna'...lo stesso - aggiunge un tifoso di Bilbao - perché alla fine dei latini sono arrivati ined è ...