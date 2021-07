“In Europa non ci sono Paesi puliti”: parola del capo dell’anticorruzione europeo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laura Kövesi, 48 anni ex procuratore capo della Romania presso la direzione nazionale anticorruzione dal 2013 al 2018, ha consegnato alla giustizia ex primi ministri, ex ministri, parlamentari e sindaci di rilievo del suo Paese. Oggi è Procuratore capo dell’anticorruzione europeo. Il 1 giugno l’Ufficio del Procuratore europeo (EPPO) con sede in Lussemburgo ha iniziato le proprie operazioni. L’ufficio della Kövesi si occuperà principalmente di proteggere gli interessi finanziari dell’Europa, combattendo le frodi transfrontaliere dell’IVA, il riciclaggio denaro e la corruzione. In una ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laura Kövesi, 48 anni ex procuratoredella Romania presso la direzione nazionale anticorruzione dal 2013 al 2018, ha consegnato alla giustizia ex primi ministri, ex ministri, parlamentari e sindaci di rilievo del suo Paese. Oggi è Procuratore. Il 1 giugno l’Ufficio del Procuratore(EPPO) con sede in Lussemburgo ha iniziato le proprie operazioni. L’ufficio della Kövesi si occuperà principalmente di proteggere gli interessi finanziari dell’, combattendo le frodi transfrontaliere dell’IVA, il riciclaggio denaro e la corruzione. In una ...

Advertising

borghi_claudio : Le relazioni Italia Francia sono fondamentali per il ribilanciamento dell'Europa e la basilare 'messa in minoranza'… - Radio1Rai : 'La pandemia si può sconfiggere solo se saremo tutti vaccinati quindi ci rivolgiamo a chi non ha potuto accedere al… - Fontana3Lorenzo : Sempre più difficile la vita dei cristiani in Nigeria, dopo il riavvicinamento tra l'Isis e Boko Haram. L'Europa no… - effecibi : @Deputatipd @pdnetwork la partita l'ha vinta l'Italia non l'europa - FChiaravalli59 : @fattoquotidiano Ma il 37% di 200 sono quasi 80 Md! Nessuno in Europa si avvicina a questa cifra . Come si fa a far… -