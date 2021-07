Immissioni in ruolo, cosa conterranno le istruzioni operative. INDICAZIONI [PDF] (Di mercoledì 7 luglio 2021) Riunione al Ministero dell'Istruzione in merito alla bozza delle istruzioni operative relativamente alle Immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/22 è stata al centro dell’incontro tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali. L'articolo Immissioni in ruolo, cosa conterranno le istruzioni operative. INDICAZIONI PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Riunione al Ministero dell'Istruzione in merito alla bozza dellerelativamente alleindel personale docente per l’a.s. 2021/22 è stata al centro dell’incontro tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali. L'articoloinlePDF .

