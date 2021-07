Il viaggio nell’irrazionale dell’Espressionismo Astratto di Maria Stamati

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La manifestazione artistica astratta si pone spesso come mezzo per comunicare le sensazioni, le emozioni che appartengono al mondo interiore e che necessitano di fuoriuscire ed essere nel contempo comprese, accolte, osservate dal di fuori, oppure come strumento razionale e schematico funzionale a dare un ordine plastico e concettuale a forme distanti dalla rappresentazione della realtà. La protagonista di oggi riesce a modulare e mescolare l’istintualità creativa e la ricerca concettuale dando alle sue opere un equilibrio tra impulso e riflessione. La nascita del movimento pittorico fondato da Jackson Pollock decretò di fatto una contestazione degli artisti che vi aderirono, tra cui Mark ...