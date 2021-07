Il teaser dell’attesa terza stagione di Succession (Di mercoledì 7 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=ziBOCIgCaOk “Domandati questo: vuoi stare dalla parte del bene o del male?”. È il quesito che sentiamo pronunciare nel primo teaser della terza stagione di Succession. L’acclamata serie Hbo con sette Emmy in tasca, che segue le intricate vicende della famiglia Roy, proprietaria di uno dei più grandi gruppi mediatici al mondo, si è interrotta nell’autunno 2019 con la fine del secondo ciclo di episodi e uno strepitoso colpo di scena: il tentativo da parte di Kendall Roy (Jeremy Strong) di screditare il padre Logan (Brian Cox) per gli incidenti che hanno travolto la loro società di crociere, al ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=ziBOCIgCaOk “Domandati questo: vuoi stare dalla parte del bene o del male?”. È il quesito che sentiamo pronunciare nel primodelladi. L’acclamata serie Hbo con sette Emmy in tasca, che segue le intricate vicende della famiglia Roy, proprietaria di uno dei più grandi gruppi mediatici al mondo, si è interrotta nell’autunno 2019 con la fine del secondo ciclo di episodi e uno strepitoso colpo di scena: il tentativo da parte di Kendall Roy (Jeremy Strong) di screditare il padre Logan (Brian Cox) per gli incidenti che hanno travolto la loro società di crociere, al ...

