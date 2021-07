Il richiamo del Ventoux. Al Tour de France vince van Aert

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Montè luogo di grandi resistenze. Alla natura, che si manifesta in venti capaci di piegare qualsiasi cosa e impone temperature estreme sia sopra che sotto lo zero. Alla scienza, che ha impiegato oltre un secolo a giustificare l’esistenza in Provenza di alcune specie animali e vegetali (il pino d’Aleppo su tutti) che lì non si dovrebbero trovare. Alla fatica. Scoperta recente questa, che ha festeggiato appena i settant’anni. Ildeci passò per la prima volta nel 1951. Fu Lucien Lazaridès il primo a raggiungere la cima, il primo a discendere da esso, non il primo a raggiungere Avignone, sede d’arrivo di quella tappa. ...