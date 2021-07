Il Partito Gay: 'Montanelli era un pedofilo, intitoliamo alla Carrà i giardini pubblici di Milano' (Di mercoledì 7 luglio 2021) commenta Milano, imbrattata la statua dedicata a Montanelli - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Il candidato sindaco di Milano per il Partito Gay , Mauro Festa , ha chiesto che il parco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 luglio 2021) commenta, imbrattata la statua dedicata a- - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Il candidato sindaco diper ilGay , Mauro Festa , ha chiesto che il parco ...

Advertising

partitogaysal : RT @Gayofficialita: Deputato #fassina di #LeU chiede affossamento #decretoomofobia. Inaccettabile. Bisogno di voti anche per questo movimen… - BITCHYFit : @VittoRatti @Fedez @ZanAlessandro @civati @marcocappato Ma il contraddittorio sui diritti civili non dovrebbe neanc… - Gayofficialita : Deputato #fassina di #LeU chiede affossamento #decretoomofobia. Inaccettabile. Bisogno di voti anche per questo mov… - MarrazzoFab : Deputato #fassina di #LeU chiede affossamento #decretoomofobia. Inaccettabile. Bisogno di voti anche per questo mov… - 0Barbicone : @MediasetTgcom24 'Partito Gay'. Solo gay. Poi sono gli altri che vi ghettizzanno ehh..... -