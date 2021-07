Il palazzo costruito da un postino: è la casa più strana al mondo (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Se vuoi una cosa fatta bene, falla da solo” e Francois Cheval un postino francese vissuto nel 1800 ha seguito questo adagio alla lettera, costruendo la casa più strana al mondo. Un castello che il postino ha realizzato con le proprie mani, mattone dopo mattone, pietra dopo pietra. LEGGI ANCHE: — È la serra più grande al mondo: qui gli alberi hanno le dimensioni di un grattacielo Una storia che sembra una favola e che invece è assoluta realtà. Siamo nella Francia di metà Ottocento, nel comune di Hauterives a 80 Km a sud di Lione. Qui Monsieur Cheval faceva il ... Leggi su funweek (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Se vuoi una cosa fatta bene, falla da solo” e Francois Cheval unfrancese vissuto nel 1800 ha seguito questo adagio alla lettera, costruendo lapiùal. Un castello che ilha realizzato con le proprie mani, mattone dopo mattone, pietra dopo pietra. LEGGI ANCHE: — È la serra più grande al: qui gli alberi hanno le dimensioni di un grattacielo Una storia che sembra una favola e che invece è assoluta realtà. Siamo nella Francia di metà Ottocento, nel comune di Hauterives a 80 Km a sud di Lione. Qui Monsieur Cheval faceva il ...

Advertising

ItalianAirForce : #Live dal Palazzo dell’Aeronautica il concerto “Il Palazzo con le Ali”, evento realizzato per il 90° anniversario d… - bergamowalls : Ciao a tutti! Sono @fabriziocarrara.ph, fotoamatore, amante dell'arte e di tutto ciò che è bellezza. Eccoci qui nel… - monthlyicon : RT @SimonVenturini: Ca' Michiel dalle Colonne apre eccezionalmente il suo piano nobile per @Venezia1600! Il palazzo sul Canal Grande, cost… - kikotreviso : RT @SimonVenturini: Ca' Michiel dalle Colonne apre eccezionalmente il suo piano nobile per @Venezia1600! Il palazzo sul Canal Grande, cost… - BK63805720 : RT @NobileAnima: ONU, è il Governo Ombra che si nasconde dietro ogni porcheria in giro per il Mondo. Fondato nel dopoguerra, Rockfeller ha… -