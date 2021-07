Il nuovo fronte della guerra delle statue è costruire e non abbattere (Di mercoledì 7 luglio 2021) La foga della cancellazione non si è spenta. Si è fatta sottotraccia, lavora con costanza, lontana dai picchi dell’estate dello scorso anno, quando la discussione sulle statue da abbattere e sulla cancel culture proponeva di tirare giù un po’ di tutto: Winston Churchill, Karl Marx, il Colosseo. Era una caccia al dettaglio delle biografie, perché, vuoi o non vuoi, chiunque nel passato ha avuto quella vena razzista, quella tendenza colonialista, magari introiettata, che può spedire chiunque nel calderone molto ampio dei cancellandi. La statua, da abbattere o da proteggere, è diventata il simbolo di un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) La fogacancellazione non si è spenta. Si è fatta sottotraccia, lavora con costanza, lontana dai picchi dell’estate dello scorso anno, quando la discussione sulledae sulla cancel culture proponeva di tirare giù un po’ di tutto: Winston Churchill, Karl Marx, il Colosseo. Era una caccia al dettagliobiografie, perché, vuoi o non vuoi, chiunque nel passato ha avuto quella vena razzista, quella tendenza colonialista, magari introiettata, che può spedire chiunque nel calderone molto ampio dei cancellandi. La statua, dao da proteggere, è diventata il simbolo di un ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Nessun decesso in Lombardia a causa del Covid-19. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-31). A… - RegLombardia : #LNews Non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia per Covid. Intanto, continuano a diminuire i ricoverati ne… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-30). A fronte di 32.346 ta… - FrancoDIppolito : RT @TeatroeCritica: Da @FestivalSpoleto la #recensione del nuovo spettacolo di Lucia Calamaro Di @LuciaMedri - patrizia_silano : RT @florastr: ??8/8 Nel frattempo io andrò a presenziare in qualche banchetto di raccolta firme dei Radicali. E sul PD? Come sempre: niente… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo fronte Referendum giustizia, sveglia al Parlamento ...sbarcare nel mondo del lusso La prima nave solcherà il mare a partire dal 2023 con 461 suite fronte ... Adottato la posizione negoziale sulla proposta di un nuovo "certificato EU COVID - 19", che ...

PER CAPIRE LA (FALSA) DONAZIONE DI COSTANTINO VA CONOSCIUTA LA (VERA) DONAZIONE DI SUTRI ...far risalire quindi almeno a questo periodo l'acquisizione de facto da parte del papato di un nuovo ...ristrutturazione della stessa struttura ecclesiastica al fine di metterla in grado di fare fronte ...

«L'Africa è il nuovo fronte del Daesh» Avvenire Il nuovo fronte della guerra delle statue è costruire e non abbattere Sul quarto plinto a Trafalgar Square dal 2022 sorgerà un'opera che critica il passato coloniale del Regno Unito. Si guarderà con l'ammiraglio Nelson, che lo scorso anno, durante l'estate della ...

Mercato di Cesena, bilancio ok e nuovi progetti Segno “più” per il For il Mercato Ortofrutticolo di Cesena. Il bilancio 2020, approvato nei giorni scorsi, si è chiuso con un volume di ricavi di gestione di 846mila euro, per un utile di circa 20mila ...

...sbarcare nel mondo del lusso La prima nave solcherà il mare a partire dal 2023 con 461 suite... Adottato la posizione negoziale sulla proposta di un"certificato EU COVID - 19", che ......far risalire quindi almeno a questo periodo l'acquisizione de facto da parte del papato di un...ristrutturazione della stessa struttura ecclesiastica al fine di metterla in grado di fare...Sul quarto plinto a Trafalgar Square dal 2022 sorgerà un'opera che critica il passato coloniale del Regno Unito. Si guarderà con l'ammiraglio Nelson, che lo scorso anno, durante l'estate della ...Segno “più” per il For il Mercato Ortofrutticolo di Cesena. Il bilancio 2020, approvato nei giorni scorsi, si è chiuso con un volume di ricavi di gestione di 846mila euro, per un utile di circa 20mila ...