Il Napoli sta trattando Piero Hincapiè, centrale classe 2002 in forza al Talleres. La notizia viene dato da Tuttomercatoweb. Il difensore centrale potrebbe essere una pedina da inserire all'interno della rosa partenopea al posto di Maksimovic il cui contratto è scaduto a giugno. L'ecuadoregno si è messo in mostra con la maglia della sua Nazionale anche in Copa America, il difensore ha giocato tutte le partite della sua Nazionale. Secondo quanto viene scritto dal portale specializzato in calciomercato il Napoli tratta Hincapié ed ha incontrato gli intermediari che stanno trattando la ...

Reddito di cittadinanza ai camorristi: perquisizioni nei Caf di Napoli vicini al clan Contini ilmattino.it Il Napoli tratta Hicanpié: incontro con gli intermediari, soluzione low cost Il Napoli tratta Piero Hicanpié giocatore del Tellares: la società incontra gli intermediari, il Telleres lo valuta 5 milioni di euro.

Mercato, Guardiola e Klopp insidiano Spalletti La Premier si affaccia in casa Napoli ed è pronta a bussare per un suo gioiello. Si tratta di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco piace da tempo al Manchester City di Guardiola ma nelle ultime ...

