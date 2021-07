Il ministro Garavaglia al TTG Travel Experience di Rimini (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia sarà in fiera a Rimini per il 58° TTG Travel Experience, il 70° SIA Hospitality Design e il 39° SUN Beach&Outdoor Style, il più importante marketplace del turismo italiano firmato da Italian Exhibition Group che si terrà in presenza dal 13 al 15 ottobre prossimi. La conferma arriva dall’incontro a Roma di mercoledì 7 luglio con l’AD di IEG Corrado Peraboni. L’Amministratore delegato di IEG, insieme al Group Brand Manager Gloria Armiri, ha illustrato al ministro messaggio, composizione e obiettivi di TTG, SIA e SUN, sottolineando ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Ildel Turismo Massimosarà in fiera aper il 58° TTG, il 70° SIA Hospitality Design e il 39° SUN Beach&Outdoor Style, il più importante marketplace del turismo italiano firmato da Italian Exhibition Group che si terrà in presenza dal 13 al 15 ottobre prossimi. La conferma arriva dall’incontro a Roma di mercoledì 7 luglio con l’AD di IEG Corrado Peraboni. L’Amministratore delegato di IEG, insieme al Group Brand Manager Gloria Armiri, ha illustrato almessaggio, composizione e obiettivi di TTG, SIA e SUN, sottolineando ...

Advertising

LegaSalvini : La #Lega interroga il Ministro del Turismo Massimo #Garavaglia sul pacchetto rafforzato di aiuti per il settore tur… - Moixus1970 : RT @MorMattia: Serve una programmazione seria e lungimirante per rilanciare il settore del turismo, che vale il 7% del PIL. Serve un’Agenda… - Aostaoggi : Il ministro Garavaglia ad Aosta per parlare di turismo di montagna - newsvda : Lega: il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ad Aosta venerdì 9 luglio - BartLeo : RT @ComitatoBTI: Il Ministro Garavaglia chiude i lavori: questi operatori grintosi e coraggiosi. Al lavoro per ritorno turisti e ripartenza… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Garavaglia Il ministro Garavaglia al TTG Travel Experience di Rimini Al Ministro Garavaglia è stata illustrata anche la composizione delle "arene" del TTG, SIA e SUN 2021, dove le voci più importanti delle filiere del turismo condividono con gli operatori ...

Turismo: Garavaglia, a studio serie di interventi grazie a 1,8 mld Recovery Plan Sono le misure allo studio per il rilancio del settore, sostenute in gran parte attraverso il Recovery Plan, preannunciate dal ministro Massimo Garavaglia rispondendo, nell'Aula della Camera per il ...

Il ministro Garavaglia alla Opera Primaziale LA NAZIONE Il ministro Garavaglia al TTG Travel Experience di Rimini (Teleborsa) – Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia sarà in fiera a Rimini per il 58° TTG Travel Experience, il 70° SIA Hospitality Design e il 39° SUN Beach&Outdoor Style, il più ...

Il ministro Garavaglia ad Aosta per parlare di turismo di montagna Venerdì prossimo 9 luglio il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia sarà ad Aosta per incontrare le associazioni di categoria e gli ordini professionali. L’incontro, che avrà luogo alle ore 12 all'H ...

Alè stata illustrata anche la composizione delle "arene" del TTG, SIA e SUN 2021, dove le voci più importanti delle filiere del turismo condividono con gli operatori ...Sono le misure allo studio per il rilancio del settore, sostenute in gran parte attraverso il Recovery Plan, preannunciate dalMassimorispondendo, nell'Aula della Camera per il ...(Teleborsa) – Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia sarà in fiera a Rimini per il 58° TTG Travel Experience, il 70° SIA Hospitality Design e il 39° SUN Beach&Outdoor Style, il più ...Venerdì prossimo 9 luglio il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia sarà ad Aosta per incontrare le associazioni di categoria e gli ordini professionali. L’incontro, che avrà luogo alle ore 12 all'H ...