Il leghista Romeo dice che il ddl Zan serve per “vendere smalti agli uomini” | VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) I toni della discussione attorno all’approvazione (dopo quella già avvenuta in Autunno alla Camera dei deputati) del ddl Zan tocca vette sempre più basse. Il protagonista della giornata è Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama. Il senatore del Carroccio, parlando in Aula (sì, in un luogo istituzionale) della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo è riuscito a tirare in ballo addirittura il “fattore commerciale” e gli “smalti da vendere agli uomini”. Massimiliano Romeo e il ddl Zan per “vendere smalti ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) I toni della discussione attorno all’approvazione (dopo quella già avvenuta in Autunno alla Camera dei deputati) del ddl Zan tocca vette sempre più basse. Il protagonista della giornata è Massimiliano, capogruppo della Lega a Palazzo Madama. Il senatore del Carroccio, parlando in Aula (sì, in un luogo istituzionale) della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo è riuscito a tirare in ballo addirittura il “fattore commerciale” e gli “da”. Massimilianoe il ddl Zan per “...

