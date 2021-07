Il giornalista investigativo Peter de Vries in fin di vita dopo un agguato, 3 arresti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lotta tra la vita e la morte il celebre giornalista investigativo Peter R. de Vries, colpito in un attacco nel centro di Amsterdam. “Peter R. de Vries è per tutti noi un eroe nazionale, un giornalista insolitamente coraggioso, che cerca instancabilmente giustizia”, ha detto la sindaca Femke Halsema. Il capo della polizia Frank Paauw ha riferito che tre persone sono stati arrestati perché sospettate dell’aggressione. Due sospetti sono stati arrestati in un’auto lungo l’autostrada a circa 50 chilometri a sud della città. Un terzo ad Amsterdam. De ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lotta tra lae la morte il celebreR. de, colpito in un attacco nel centro di Amsterdam. “R. deè per tutti noi un eroe nazionale, uninsolitamente coraggioso, che cerca instancabilmente giustizia”, ha detto la sindaca Femke Halsema. Il capo della polizia Frank Paauw ha riferito che tre persone sono stati arrestati perché sospettate dell’aggressione. Due sospetti sono stati arrestati in un’auto lungo l’autostrada a circa 50 chilometri a sud della città. Un terzo ad Amsterdam. De ...

