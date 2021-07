Il Gambero Rosso premia la tradizione giapponese (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Giappo” entra nella classifica dei migliori locali nella prima guida sushi I più eccellenti sushi bar e fine dining presenti in Italia figurano nella prima guida dedicata al cibo tradizionale giapponese. Se lo scopo di questa è quello di decretare i locali migliori, tra loro non poteva mancare Giappo, una catena che ha da anni, in Campania, consolidato il suo successo. Oltre 20 chef, con creatività e tenacia, contaminano la cucina classica nipponica con un po’ d’ occidente, dando vita a sapori nuovi ed entusiasmanti. L’intento di creare qualcosa di unico non solo è, quindi, riuscito ma trova qui un riconoscimento importante. Gambero ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Giappo” entra nella classifica dei migliori locali nella prima guida sushi I più eccellenti sushi bar e fine dining presenti in Italia figurano nella prima guida dedicata al cibo tradizionale. Se lo scopo di questa è quello di decretare i locali migliori, tra loro non poteva mancare Giappo, una catena che ha da anni, in Campania, consolidato il suo successo. Oltre 20 chef, con creatività e tenacia, contaminano la cucina classica nipponica con un po’ d’ occidente, dando vita a sapori nuovi ed entusiasmanti. L’intento di creare qualcosa di unico non solo è, quindi, riuscito ma trova qui un riconoscimento importante....

