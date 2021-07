Il foggiano Rocco Patrimia tra i finalisti a Mister Italia 2021

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Èdi Foggia il vincitore web del concorsoche ogni 15 giorni premia i ragazzi che poi andranno a contendersi il titolo vero e proprio in presenza in Veneto.è ...

Rocco Patrimia di Foggia il vincitore web del concorso Mister Italia 2021 che ogni 15 giorni premia i ragazzi che poi andranno a contendersi il titolo vero e proprio in presenza in Veneto. Rocco è stato premiato sia dai giurati che dai like ottenuti sui profili social. Ha 19 anni e frequenta la scuola Altamura. È alto 1.87, occhi azzurri e fisico statuario. Ama e pratica vari sport, dal ...