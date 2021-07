"Il ddl Zan ha problemi oggettivi". Fassina (Leu) chiede al Pd di mediare

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ddl Zan, il disegno di legge contro i reati di natura omotransfobica, arriverà in aula al Senato il 13 luglio. La legge, già passata alla Camera a novembre scorso, continua a dividere le forze politiche e visto che martedì prossimo si ricorrerà al voto segreto potrebbero esserci colpi di scena e alleanze inedite. "Non si può approvare un provvedimento così rilevante sul piano dei diritti civili e delle libertà con una eventuale, anche se al momento poco probabile, strettissima maggioranza" dice Stefano. Il deputato del gruppo Leu non crede sia il caso di forzare la mano sul decreto e aggiunge che "nel merito sono necessarie modifiche“. Perché se "le norme che ...

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - ItaIiaSovrana : RT @NicolaPorro: ?? #Travaglio e i #Ferragnez fanno gli odiatori, l’uomo del Cts promuove #Johnson, il pm di Ruby si candida con la sinistra… - ElioLannutti : L’asse Renzi-Salvini sul ddl Zan è la prova generale per il Colle? Italia viva e il centrodestra hanno i voti. I no… -

Matteo Salvini/ "? Letta scappa dal confronto: non affossi la legge e ascolti" CATELLO MARESCA: 'CON ME LE LEGGI AL PRIMO POSTO' Catello Maresca ha spiegato che tutto il Centrodestra si è ...Un voto che, avvenuto ieri in concomitanza con la calendarizzazione delin Senato, ha spaccato la maggioranza: a favore Pd - M5s - Leu - Iv, Azione e +Europa ; contrario il centrodestra ...Molte volte, e spesso abusandone, si parla di missione Paese, di unità nazionale (salvo poi ritornare bruscamente alla realtà con le baruffe sul ddl Zan), ancora dell’Italia del Recovery. Non basterà ..."Non si può approvare un provvedimento così rilevante sul piano dei diritti civili e delle libertà con una eventuale, anche se al momento poco probabile, strettissima maggioranza" ...