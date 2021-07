Il Covid galoppa negli Usa negli stati che avevano votato Trump (Di mercoledì 7 luglio 2021) La variante Delta del Coronavirus si sta diffondendo soprattutto nelle contee e negli stati che alle scorse elezioni hanno votato per l'ex presidente Donald Trump. La variante indiana è, tra l'altro, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 luglio 2021) La variante Delta del Coronavirus si sta diffondendo soprattutto nelle contee eche alle scorse elezioni hannoper l'ex presidente Donald. La variante indiana è, tra l'altro, ...

Advertising

fey_folk : RT @globalistIT: - globalistIT : - Alessandrobarix : RT @ClaudioDeglinn2: Stasera italia new: i dati Covid di oggi(con i vaccinati) è uguale ai dati di un anno fa senza vaccinati! Vaccini flo… - ClaudioDeglinn2 : RT @ClaudioDeglinn2: Stasera italia new: i dati Covid di oggi(con i vaccinati) è uguale ai dati di un anno fa senza vaccinati! Vaccini flo… - cavaliereultimo : RT @ClaudioDeglinn2: Stasera italia new: i dati Covid di oggi(con i vaccinati) è uguale ai dati di un anno fa senza vaccinati! Vaccini flo… -