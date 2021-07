«Il Commissario Montalbano» non finirà

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il metodo Catalanotti avrebbe dovuto essere l’ultimo, tra gli episodi del Commissario Montalbano. Ma qualcosa, in quel che era stato venduto come semi-definitivo, potrebbe cambiare. Angelo Russo, interprete dello straordinario Catarella, ha parlato di un ritorno. «Ci saranno altre due puntate», ha detto, in un’intervista concessa a Teleiblea, emittente locale siciliana. «Ci sarà Riccardino», il romanzo pubblicato postumo nel quale Andrea Camilleri ha dato sfogo ad ogni suo desiderio narrativo, «E ci sarà un’altra puntata della storia del dopo il ’43 (sic)», ha detto ancora Russo, ribadendo la solidità del progetto. https://www.youtube.com/watch?v=eLs2SGAV4e4&t=26s