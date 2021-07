Il Chelsea è pronto a offrire fino a 150 milioni di sterline per Erling Haaland (Di mercoledì 7 luglio 2021) I Blues sarebbero disposti a offrire 150 milioni di sterline per l'attaccante del Borussia Dortmund. Leggi su 90min (Di mercoledì 7 luglio 2021) I Blues sarebbero disposti a150diper l'attaccante del Borussia Dortmund.

Advertising

sabrivitadastar : Comunque bravissimo Emerson, anche se non gioca col Chelsea si fa trovare sempre pronto e ha buone qualità #ItaliaSpagna #ITAESP #EURO2020 - RossoneroTuono : @zar_est Tranquillo Fratello ??? Chelsea o non Chelsea.... Il nostro Milan si farà trovare pronto per il campionat… - sportli26181512 : CorSport - Ziyech in prestito a fine mercato: il Milan vuole farsi trovare pronto: Hakim Ziyech occupa una delle pr… - murieIismo : Man Utd: compra Sancho e Varane Man City: vuole Kane e Grealish Chelsea: ci prova per Haaland Arsenal: pronto a sga… - serieAnews_com : Bakayoko non se ne vuole più andare dall’Italia: dopo il #Napoli è pronto a tornare al #Milan ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea pronto Milan, spesa al Real Madrid: anche l'attaccante si aggiunge alla lista Il Milan spera ancora in Giroud, però tiene pronto un piano B per l'attacco. Il nuovo vice Ibra potrebbe arrivare dal Real Madrid di Ancelotti. ...5 - 4 milioni di euro a stagione, ma se il Chelsea non ...

Mourinho al via. Corse in vespa a Trigoria e attesa per Rui Patricio Pinto, dunque, è pronto a fare uno sforzo per accontentare Mou. Che, nel frattempo, un regalino lo ... quelli che vuole anche il Chelsea per Emerson Palmieri ), restano in piedi le pista che portano a ...

Follie del Chelsea per avere Haaland 90min Il Chelsea è pronto a offrire fino a 150 milioni di sterline per Erling Haaland Esclusiva 90min - Quest'estate il Chelsea è pronto a mettere sul piatto fino a 150 milioni di sterline per acquistare Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Davanti a un'offerta simile, il club tedesco ...

Bergomi: “Barella è cambiato, pronto per essere capitano. Se l’Inter cede solo Hakimi…” A tutto Beppe Bergomi. Così l’ex capitano dell’Inter, ora opinionista per Sky Sport, ha parlato a FcInter1908.it in vista della prossima stagione: “L’Austria fino ad ora è stata la squadra più diffici ...

Il Milan spera ancora in Giroud, però tieneun piano B per l'attacco. Il nuovo vice Ibra potrebbe arrivare dal Real Madrid di Ancelotti. ...5 - 4 milioni di euro a stagione, ma se ilnon ...Pinto, dunque, èa fare uno sforzo per accontentare Mou. Che, nel frattempo, un regalino lo ... quelli che vuole anche ilper Emerson Palmieri ), restano in piedi le pista che portano a ...Esclusiva 90min - Quest'estate il Chelsea è pronto a mettere sul piatto fino a 150 milioni di sterline per acquistare Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Davanti a un'offerta simile, il club tedesco ...A tutto Beppe Bergomi. Così l’ex capitano dell’Inter, ora opinionista per Sky Sport, ha parlato a FcInter1908.it in vista della prossima stagione: “L’Austria fino ad ora è stata la squadra più diffici ...