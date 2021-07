Il centrodestra ufficializza i candidati a sindaco per Milano e Napoli

Advertising

TuttoSuMilano : RT @infoitinterno: Elezioni, il centrodestra ufficializza i candidati sindaco: Bernardo a Milano e Maresca a Napoli - infoitinterno : Elezioni, il centrodestra ufficializza i candidati sindaco: Bernardo a Milano e Maresca a Napoli - ZenatiDavide : Elezioni, il centrodestra ufficializza i candidati sindaco: Bernardo a Milano e Maresca a Napoli: Dopo un lungo tra… - Antiogu60 : Oltre ad essere un medico pediatra.. che competenze amministrative ha questo signore?? Ah!! È di #Cessodx Elezioni… -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra ufficializza

In attesa di conoscere il nome del candidato alle amministrative di Bologna, nel capoluogo lombardo sarà il medico Luca Bernardo e nel capoluogo campano il magistrato in aspettativa Catello ...Ilha trovato la formula per sostenere anche Maresca, magistrato antimafia per anni in prima linea nella lotta al clan dei Casalesi . Nelle scorse settimane, il pubblico ministero aveva ...'Come promesso il centrodestra si è mostrato unito e compatto nella scelta dei candidati alle prossime amministrative. Elezioni comunali Amministrative, centrodestra: via libera a Bernardo a Milano e ...Via libera per il pediatra a Palazzo Marino. Rebus Bologna di Emanuele Lauria. Giorgia Meloni, leader di FdI (ansa). Salta il ticket con Albertini nel capoluogo lombardo. Berlusconi telefona al magist ...