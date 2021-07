Il centrodestra s'è deciso: ecco i suoi candidati a Milano e Napoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il centrodestra schiera altri due candidati unitari per le prossime amministrative. Il vertice sulle comunali si riunisce in un assolato pomeriggio romano nella sede dei gruppi parlamentari e dà il via libera a Luca Bernardo per Milano e a Catello Maresca per Napoli. Il primo è un medico, responsabile della casa pediatrica dell’ospedale Fatebenefratelli, il secondo è un magistrato in aspettativa. A Bologna, l’ultima casella dei cinque Comuni più importanti, l’annuncio si attende entro 48 ore: tra i tre nomi arrivati in finalissima, Roberto Mugavero, Andrea Cangini e Fabio Battistini, potrebbe spuntarla quest’ultimo. I ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilschiera altri dueunitari per le prossime amministrative. Il vertice sulle comunali si riunisce in un assolato pomeriggio romano nella sede dei gruppi parlamentari e dà il via libera a Luca Bernardo pere a Catello Maresca per. Il primo è un medico, responsabile della casa pediatrica dell’ospedale Fatebenefratelli, il secondo è un magistrato in aspettativa. A Bologna, l’ultima casella dei cinque Comuni più importanti, l’annuncio si attende entro 48 ore: tra i tre nomi arrivati in finalissima, Roberto Mugavero, Andrea Cangini e Fabio Battistini, potrebbe spuntarla quest’ultimo. I ...

