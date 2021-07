Il 5 settembre chiuderà uno dei principali siti porno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Uno dei maggiori siti pornografici sta per chiudere i battenti. La data è già stata annunciata dagli stessi gestori della piattaforma che, tra le altre cose, posseggono altri portali (anche di maggior successo) che rendono fruibili contenuti per adulti. XTube, dunque, chiuderà il prossimo 5 settembre e anche se i motivi che hanno spinto l’azienda in questa direzione, la correlazione con alcune cause intentate da vittime di revenge porn negli ultimi anni potrebbero rappresentare la chiave di volta di questa vicenda. LEGGI ANCHE > Il contrasto alla pedopornografia passa dal far capire ai ragazzi i rischi ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Uno dei maggiorigrafici sta per chiudere i battenti. La data è già stata annunciata dagli stessi gestori della piattaforma che, tra le altre cose, posseggono altri portali (anche di maggior successo) che rendono fruibili contenuti per adulti. XTube, dunque,il prossimo 5e anche se i motivi che hanno spinto l’azienda in questa direzione, la correlazione con alcune cause intentate da vittime di revenge porn negli ultimi anni potrebbero rappresentare la chiave di volta di questa vicenda. LEGGI ANCHE > Il contrasto alla pedografia passa dal far capire ai ragazzi i rischi ...

