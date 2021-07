I Simpson - Il Film 2 | Al Jean svela che potrebbe essere prodotto il sequel

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 8 luglio 2021) Alha parlato della possibilità che venga- Il2,dell'atteso progetto arrivato nelle sale nel 2007. Iro avere un altrodopo il successo ottenuto nel 2007, come rivelato dallo showrunner Alche ha accennato alla possibilità in occasione di una nuova intervista. Lo sceneggiatore e produttore ha parlato a ComicBook.com dell'eventualità che in futuro il mondo di Springfield ritorni sul grande schermo. Alha spiegato parlando di un possibile ...