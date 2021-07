I quotidiani celebrano Donnarumma: costruisce l’azione di Chiesa, si ‘vendica’ di Morata (Di mercoledì 7 luglio 2021) I quotidiani celebrano Gigio Donnarumma dopo Italia-Spagna. Ieri ha difeso con caparbietà la porta azzurra ed è stato artefice della vittoria ai rigori parando il tiro dal dischetto di Morata. Per lui tutti 8, tranne un 7,5 da parte del Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo scrive di lui: “Le Furie Rosse comandano il gioco, danzando intorno all’area azzurra, senza tirare. Gigio copre bene la porta e si fa trovare pronto quando Dani Olmo, sul dischetto, si trova la palla buona sul destro. Busquets e Oyarzabal non inquadrano lo specchio. Rischia in uscita sugli angoli, non è il suo forte. Deve arrendersi a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) IGigiodopo Italia-Spagna. Ieri ha difeso con caparbietà la porta azzurra ed è stato artefice della vittoria ai rigori parando il tiro dal dischetto di. Per lui tutti 8, tranne un 7,5 da parte del Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo scrive di lui: “Le Furie Rosse comandano il gioco, danzando intorno all’area azzurra, senza tirare. Gigio copre bene la porta e si fa trovare pronto quando Dani Olmo, sul dischetto, si trova la palla buona sul destro. Busquets e Oyarzabal non inquadrano lo specchio. Rischia in uscita sugli angoli, non è il suo forte. Deve arrendersi a ...

