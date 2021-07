I nuovi video dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Di mercoledì 7 luglio 2021) Manganellate, calci, schiaffi, detenuti inginocchiati faccia al muro e picchiati: le violenze ne pubblicati da Repubblica Una testimonianza terrificante in cui, tra si vede un detenuto svenuto che viene preso a calci prima che venga soccorso. Oppure un’altra immagine mostra un detenuto picchiato con il manganello e fatto cadere per le scale: I nuovi video dei pestaggi dentro il carcere di Santa Maria Capua Vetere “Tutti faccia al muro” Una vergognosa macelleria messicana Una tragica vendetta Questo è stata Tutti i diritti violati,una zona franca Queste ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Manganellate, calci, schiaffi, detenuti inginocchiati faccia al muro e picchiati: le violenze ne pubblicati da Repubblica Una testimonianza terrificante in cui, tra si vede un detenuto svenuto che viene preso a calci prima che venga soccorso. Oppure un’altra immagine mostra un detenuto picchiato con il manganello e fatto cadere per le scale: Ideidentro ildi“Tutti faccia al muro” Una vergognosa macelleria messicana Una tragica vendetta Questo è stata Tutti i diritti violati,una zona franca Queste ...

