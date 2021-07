I love Cantiano | il paese vende le case a un euro ed è record di richieste Già formalizzati due acquisti | i proprietari da California e

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : love Cantiano

corriereadriatico.it

... per l'iniziativa (facilitata dalla possibilità di usufruire del superbonus 110% per alcuni lavori di ristrutturazione), ma sembra che si sia scatenata una corsa per comprare una casa a. ...... per l'iniziativa (facilitata dalla possibilità di usufruire del superbonus 110% per alcuni lavori di ristrutturazione), ma sembra che si sia scatenata una corsa per comprare una casa a. ...CANTIANO Case in vendita ad 1 euro e il comune viene inondato da circa 5.000 richieste. Un successo inaspettato nelle dimensioni, con l’amministrazione comunale che fa fatica a gestire la mole di ...