I genitori di Saman ricercati in tutto il mondo: scatta il mandato internazionale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Aveva detto che sarebbe tornato in Italia il 10 giugno, per spiegare che fine avesse fatto sua figlia. Aveva detto che Saman stava bene, che era in Belgio e che tutto si sarebbe sistemato. Oggi, 7 luglio 2021, di Saman non ci sono tracce e del suo cadavere, neppure. Perchè è davvero difficile pensare che la ragazza sia ancora in vita. Chi indaga non crede a questa possibilità anche se è chiaro, tutti vorremmo che la ragazza, fosse ancora viva. Ma c'è una novità. Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, sono stati inseriti dal Ministero della Giustizia nella banca dati dell'Interpol. Tra due giorni il tribunale del Riesame di Bologna si pronuncerà ...

