I genitori di Saman nella banca dati dell’Interpol: la richiesta di arresto provvisorio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le ricerche del corpo di Saman, la 18enne pakistana scomparsa a Novellara nel maggio scorso, vanno avanti senza però riuscire ad arrivare ad una svolta. Il 5 luglio è partita la richiesta di rogatoria al Pakistan per il mandato di cattura internazionale a carico dei genitori della ragazza, latitanti dopo il rientroi n Pakistan avvenuto dopo la sparizione della figlia. Il Ministero della giustizia in queste ore ha disposto l’inserimento del padre e della madre della ragazza nella banca dati Interpol. I genitori di Saman nella ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le ricerche del corpo di, la 18enne pakistana scomparsa a Novellara nel maggio scorso, vanno avanti senza però riuscire ad arrivare ad una svolta. Il 5 luglio è partita ladi rogatoria al Pakistan per il mandato di cattura internazionale a carico deidella ragazza, latitanti dopo il rientroi n Pakistan avvenuto dopo la sparizione della figlia. Il Ministero della giustizia in queste ore ha disposto l’inserimento del padre e della madre della ragazzaInterpol. Idi...

I genitori di Saman inseriti nella banca dati dell'Interpol REGGIO EMILIA " Sul caso di Saman Abbas, il Ministero della giustizia ha disposto l'inserimento del padre e della madre della ragazza nella banca dati Interpol, che equivale ad una richiesta di arresto provvisorio, ovunque siano ...

