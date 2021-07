I concerti de Il Volo nel 2022 | posticipato il tour 10 Years – Live

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono stati annunciati ide Ilnelin programma in Italia. Il2021 è statoal prossimo anno a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto al covid-19. Ide Il, in programma per lo scorso anno, sono stati rimandati al 2021 e adesso vengono nuovamente posticipati. Le date di recupero sono quelle che si terranno nel, da giugno ad ottobre secondo il calendario divulgato oggi. L’interode Il, “10” è ...

Friends & Partners comunica che, alla luce delle vigenti norme, l'intero tour de IL"10 Years " Live" previsto nel 2021 è posticipato al 2022. I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. Queste le nuove date: 11 giugno 2022 al ......critica Mia Martini per la sezione nuove proposte di Sanremo 2021 con il brano 'Lezioni di'. ... Oltre aie agli spettacoli citati, la rassegna coinvolgerà il pubblico con molte attività ...Dopo aver fatto sapere che il tour “10 Years – Live” de Il Volo, previsto nel 2021, è stato posticipato al 2022 e aver comunicato le date di recupero dei concerti in programma all’Arena di Verona, il ...Adesso dopo una decina di concerti ho ripreso il giusto ritmo e mi aspetta un ... Quando mi hanno proposto di fare questa cosa ho detto 'sì' al volo”.