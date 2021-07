I 5 migliori groove di Ringo Starr | da Ticket To Ride a Come Together

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Parlare deidia chi non conosce a fondo i Beatles né ne coglie il contesto, crediateci, è difficile. Quando si parla di Richard Starkey tantissimi storcono il naso, snocciolano parole“sopravvalutato” e “base”, e sottolineano una serie di imperfezioni dimostrando di non ricordare, appunto, che l’imperfezione è la base di ogni rivoluzione. I suoisono essenziali, e proprio dall’essenzialità sono partiti i grandi batteristi che oggi eleviamo a icone del rock: senza l’essenzialità non avremmo avuto Keith Moon, John Bonham, Jeff Porcaro, Steward ...

... da solo suonando tutti gli strumenti, oppure circondato daimusicisti del mondo, ... è un assaggio del tesoro nascosto: 12 tracce nel segno dele del funk, un altro step della ......una leggenda che pochi altri hanno saputo eguagliare e si è guadagnato la nomea di uno dei... Subito sugli scudi!I indipendentemente dal tipo dicon cui si cimenta, pochi chitarristi ...Square Enix ne ha rilasciato recentemente una demo e noi ne approfittiamo per portarvi la nostra anteprima di NEO: The World Ends With You.