Human | Fall Flat riceve il nuovo caotico livello fan-made ‘Foresta’

Il publisher internazionale di videogiochi 505 Games , in partnership con Curve Digital e lo sviluppatore No Brakes Games, hanno oggi rilasciato nuovi contenuti per l'esilarante platformer basato sulla fisica, Human: Fall Flat. Per gli utenti Android e iOS, l'ultimo aggiornamento aggiunge un altro livello fan-made chiamato "Foresta", vincitore della competizione "Worldwide Workshop", e ambientato nella grande natura selvaggia. I giocatori potranno esplorare boschi lussureggianti e cime innevate con i loro amici, alla ricerca di un momento di pace e tranquillità molto fugace – d'altronde stiamo pur ...

