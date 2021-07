Hanno ucciso il presidente di Haiti. Il Paese dei Caraibi è nel caos (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – Jovenel Moise, presidente di Haiti, è stato ucciso in casa sua. A renderlo noto è il primo ministro ad interim della nazione Caraibica. Stando a quanto riferito dalle agenzie internazionali, gli assassini Hanno preso di mira anche la moglie di Moise, Martine Etienne Joseph, ferita e adesso ricoverata in ospedale. I media locali riportano che l’abitazione del presidente Haitiano è stata attaccata nel cuore della notte da un gruppo di persone armate e non ancora identificate. Haiti, ucciso il presidente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – Jovenel Moise,di, è statoin casa sua. A renderlo noto è il primo ministro ad interim della nazioneca. Stando a quanto riferito dalle agenzie internazionali, gli assassinipreso di mira anche la moglie di Moise, Martine Etienne Joseph, ferita e adesso ricoverata in ospedale. I media locali riportano che l’abitazione delano è stata attaccata nel cuore della notte da un gruppo di persone armate e non ancora identificate.il...

Ultime Notizie dalla rete : Hanno ucciso Moise, polemiche e corruzione: chi era e perché era contestato ... il presidente di Haiti ucciso in casa Jovenel Moise, il presidente di Haiti ucciso in casa L'... Nel 2019 violente dimostrazioni contro il governo hanno fermato il Paese. Le elezioni legislative sono ...

Haiti, il presidente Moise ucciso in casa da un commando ... il terremoto del 2010 che fece oltre 220mila vittime e l'uragano Matthew del 2016, e da una violenta epidemia di colera scaturita proprio a seguito di eventi che hanno ridotto buona parte della ...

"Due assassini hanno ucciso nostro figlio, uno è dentro e una è fuori" Tuscia Web Moise, polemiche e corruzione: chi era e perché era contestato Jovenel Moise, ucciso questa notte nella sua abitazione ad Haiti ... Nel 2019 ha dovuto affrontare accuse di corruzione (avrebbe gestito fondi in modo illecito fino a 2 miliardi di dollari insieme ad ...

