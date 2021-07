Hakimi al Paris Saint-Germain: la nostra ricostruzione da fine maggio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain: da ieri pomeriggio è ufficiale. E noi abbiamo parlato sempre dei francesi in pole, senza che ci fosse in alcun momento la possibilità di un sorpasso del Chelsea. Tutto questo perché l’Inter mai avrebbe accettato una contropartita tecnica, questo era fin troppo chiaro fin dall’inizio. Ecco la ricostruzione dell’ultimo mese abbondante con i nostri principali titoli. 28 maggio – L’indiscrezione: Hakimi, l’interesse Psg è fortissimo. L’Inter spara alto 30 maggio – L’indiscrezione: Hakimi, per ora c’è ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Achrafal: da ieri pomeriggio è ufficiale. E noi abbiamo parlato sempre dei francesi in pole, senza che ci fosse in alcun momento la possibilità di un sorpasso del Chelsea. Tutto questo perché l’Inter mai avrebbe accettato una contropartita tecnica, questo era fin troppo chiaro fin dall’inizio. Ecco ladell’ultimo mese abbondante con i nostri principali titoli. 28– L’indiscrezione:, l’interesse Psg è fortissimo. L’Inter spara alto 30– L’indiscrezione:, per ora c’è ...

