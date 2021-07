Haiti | uccisi il presidente Jovenel Moïse e la moglie Decretato lo stato d’assedio su tutto il territorio nazionale

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Assassinato da un gruppo di mercenari nella notte, dentro la sua abitazione. Intorno all’una, un commando di uomini armati, alcuni dei quali parlavano spagnolo, ha fatto irruzione nella residenza deldi, 53 anni, uccidendolo, e ferendo gravemente laMartine. La donna, ricoverata in in primo momento in ospedale, è morta a seguito delle ferite riportate. I killer sono stati definiti “elementi stranieri” dal primo ministro uscente Claude Joseph, che ha assunto la conduzione del Paese ed ha condannato quello che ha descritto come un “atto odioso, disumano e barbaro”. Il ...

L'aeroporto internazionale di Port - au - Prince adè stato chiuso al traffico dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moise e gli aerei in avvicinamento sono stati costretti a tornare ...Ad, che condivide il territorio dell'isola caraibica di Hispaniola con la Repubblica Dominicana, la lingua ufficiale è il francese e la più diffusa è il cosiddetto creolo haitiano. L'omicidio ...Il presidente di Haiti, Jovonel Moise, è stato ucciso nella notte nella sua residenza privata, in un agguato in cui è rimasta gravemente ferita anche la moglie, deceduta poi in ospedale. La notizia è ...Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato ucciso nella notte da alcune persone non ancora identificate che si sarebbero introdotte nella sua residenza privata di Port-au-Prince, nel quartiere ...