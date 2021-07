Haiti, il presidente Moise ucciso in casa da un commando: il premier dichiara lo stato d’assedio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Affrontava crescenti proteste da parte di associazioni politiche, sociali e religiose che lo accusavano di aver creato una profonda crisi politica e costituzionale. La moglie è grave ma ancora viva. Chiuso l'aeroporto di Port-au-Prince Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 7 luglio 2021) Affrontava crescenti proteste da parte di associazioni politiche, sociali e religiose che lo accusavano di aver creato una profonda crisi politica e costituzionale. La moglie è grave ma ancora viva. Chiuso l'aeroporto di Port-au-Prince

Advertising

Avvenire_Nei : Assassinato il presidente di #Haiti, Paese nel caos - petergomezblog : Haiti, il presidente Jovenel Moïse assassinato: ucciso a casa da un commando di “elementi stranieri” - TerraBrasilnot : URGENTE: PRESIDENTE DO HAITI É ASSASSINADO - Hurrica79214400 : Mataram o presidente do Haiti mano - barbaradutrag : e esse assassinato do presidente do haiti -