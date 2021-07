Haiti | il presidente Jovenel Moïse è stato assassinato insieme alla moglie

Leggi su ck12

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Un commando di sicari stranieri ha ucciso ildi, con lui ha perso la vita anche la. Il delitto ha avuto luogo nella notte tra martedì e mercoledì nell’abitazione privata del. NEW YORK, NY – SEPTEMBER 27:, President ofdelivers a speech at the United Nations during the United Nations General Assembly on September 27, 2018 in New York City. World leaders are gathered for the 73rd annual meeting at the UN headquarters in Manhattan. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Un ...