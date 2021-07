Haiti | chi era Moise | l’ex imprenditore agricolo prestato alla politica

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il presidente diJuvenel, assassinato la notte scorsa all’interno della sua residenza da un commando di uomini armati, aveva 53 anni. Alle spalle aveva un passato dadi successo, come esportatore di banane, ed era praticamente sconosciuto al grande pubblico quando era apparso sulla scena. Il suo sogno era di daresua nazione un profilo di potenza agricola, sviluppando l’entroterra.avevagiuramento come presidente il 7 febbraio 2017: il suo unico mandato da capo dello stato lo ha trascorso ...

Anno dopo anno si erano susseguite le inchieste parlamentari, le inchieste di Ong o della Corte dei conti che avevano confermato come le istituzioni dicontinuassero ad essere preda della ...Era il nome di un uomo nero che percorreva le strade al calare delle tenebre, rapendo... L'ennesima volta in cui adi conti non tornano.Il presidente di Haiti Juvenel Moise, assassinato la notte scorsa all’interno della sua residenza da un commando di uomini armati, aveva 53 anni. Alle spalle aveva un passato da imprenditore agricolo ...ROMA (ITALPRESS) – Il presidente di Haiti Jovenel Moise è stato assassinato all’alba da un commando composto – secondo il governo haitiano – da killer stranieri. Il gruppo armato ha fatto irruzione ...