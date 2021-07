Haiti | assassinato il presidente Moïse Morta anche sua moglie

(Di mercoledì 7 luglio 2021)ilMoise: è d’assedio su tutto il territorio nazionale. Chiuso l’aeroporto di Port-au-Prince Ildi, Jovenel Moise, è statonella sua abitazione da un commando formato da “elementi stranieri”. Questo quanto ha dichiarato il primo ministro uscente Claude Joseph. Lo stesso ha aggiunto che, da questo momento, ha assunto le redini del Paese. Il premier, inoltre, ha invitato la popolazione a mantenere la calma. Ladelha riportato ferite dopo l’attacco ed è in seguito deceduta. ...

Agenzia_Ansa : Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. Ferita la moglie. Lo ha reso noto il primo ministro, Claude… - Avvenire_Nei : Assassinato il presidente di #Haiti, Paese nel caos - petergomezblog : Haiti, il presidente Jovenel Moïse assassinato: ucciso a casa da un commando di “elementi stranieri” - IlMondoDiAllie : Haiti, uccisi il presidente Jovenel Moïse e la moglie. Decretato lo stato d’assedio. Borrell: 'Rischio spirale di v… - GiuseppeGp86g : RT @Avvenire_Nei: Assassinato il presidente di #Haiti, Paese nel caos -

Il presidente diJuvenel Moise,la notte scorsa all'interno della sua residenza da un commando di uomini armati, aveva 53 anni. Alle spalle aveva un passato da imprenditore agricolo di successo, come ...E' statonella sua casa la scorsa notte il presidente di. Jovanel Moise, ha detto il premier, è statio ucciso daun commando formato da elementi stranieri. Più tardi in ospedale è morta anche ...Haiti assassinato il presidente Moise e la moglie: è stato d'assedio. Preparava una svolta autoritaria, convocata una riunione straordinaria degli Stati americani, scontri in tutto il paese ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.