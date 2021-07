Haiti | assassinato il presidente Jovenel Moise e la first lady

Advertising

Agenzia_Ansa : Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. Ferita la moglie. Lo ha reso noto il primo ministro, Claude… - Avvenire_Nei : Assassinato il presidente di #Haiti, Paese nel caos - petergomezblog : Haiti, il presidente Jovenel Moïse assassinato: ucciso a casa da un commando di “elementi stranieri” - napolimagazine : HAITI - Assassinato il presidente Moise, morta anche la moglie rimasta ferita nell'attacco - apetrazzuolo : HAITI - Assassinato il presidente Moise, morta anche la moglie rimasta ferita nell'attacco -

Ultime Notizie dalla rete : Haiti assassinato

Il leader dello stato caraibico ucciso nella sua abitazione da un gruppo armato che ha preso d'assalto la residenza Il presidente diJovenel Moise è statonella sua abitazione dopo che un gruppo di persone armate non identificate ha preso d'assalto la sua residenza privata. Lo riferiscono funzionari di governo. La ...La Repubblica Dominicana, alla notizia dell'assassinio, ha chiuso le sue frontiere con: il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, ha dato l'annuncio e ha segnalato di aver ...Il leader era duramente contestato per la svolta autoritaria. Muore nell'agguato anche la First Lady. Decretato lo stato d'assedio, confini blindati, chiuso aeroporto: caos totale in uno Stato inesist ...Jovenel Moise, 53 anni, era presidente di Haiti dal febbraio 2017. Da gennaio dello scorso anno governava per decreto e senza un parlamento. Ultimamente stava affrontando importi crisi e proteste di ...