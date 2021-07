“Ha tentato il suicidio”. Ore di angoscia per lo sport: la sorella del famoso calciatore in fin di vita (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ancora una terribile notizia dalla famiglia di Emiliano Sala, il calciatore morto in un incidente aereo avvenuto nel Canale della Manica nel gennaio 2019. Il quotidiano argentino La Nacion riporta che sua sorella Romina, di 29 anni, è ricoverata in ospedale a Santa Fé dopo aver tentato il suicidio. Le sue condizioni sarebbero gravi ed è ricoverata in terapia intensiva con un respiratore artificiale. Fanno sapere i medici del nosocomio di Santa Fè che la ragazza al collo presenta segni compatibili a un tentativo di suicidio per soffocamento, oltre a una intossicazione da farmaci, non precisandone la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ancora una terribile notizia dalla famiglia di Emiliano Sala, ilmorto in un incidente aereo avvenuto nel Canale della Manica nel gennaio 2019. Il quotidiano argentino La Nacion riporta che suaRomina, di 29 anni, è ricoverata in ospedale a Santa Fé dopo averil. Le sue condizioni sarebbero gravi ed è ricoverata in terapia intensiva con un respiratore artificiale. Fanno sapere i medici del nosocomio di Santa Fè che la ragazza al collo presenta segni compatibili a un tentativo diper soffocamento, oltre a una intossicazione da farmaci, non precisandone la ...

