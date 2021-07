«Guerra dello champagne»: ecco perché la Russia può chiamare le sue bollicine come quelle francesi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ormai per tutti è la «guerra dello champagne» e a scatenarla è stata la Russia: il presidente Vladimir Putin ha appena approvato una legge che consente di chiamare «champagne» i vini frizzanti prodotti in patria, e che impone ai produttori del vero champagne francese – un prodotto DOP – di indicare invece sull’etichetta il nome «spumante». Se non lo faranno, appena la norma entrerà in vigore, non potranno metterlo in commercio. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ormai per tutti è la «guerra dello champagne» e a scatenarla è stata la Russia: il presidente Vladimir Putin ha appena approvato una legge che consente di chiamare «champagne» i vini frizzanti prodotti in patria, e che impone ai produttori del vero champagne francese – un prodotto DOP – di indicare invece sull’etichetta il nome «spumante». Se non lo faranno, appena la norma entrerà in vigore, non potranno metterlo in commercio.

